У Миколаєві позеленіла вода Бузького лиману

Води Бузького лиману в межах міста Миколаєва стали зеленими через значне перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) забруднюючих речовин по азоту амонійному.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Миколаївській області, передає Укрінформ.

«До Державної екологічної інспекції у Миколаївській області надійшло звернення щодо забруднення води Бузького лиману в районі Каботажного узвозу. Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища здійснено виїзд на вказане місце та проведено обстеження. Виявлено, що вода має яскраво-зелений колір з ознаками гниття водоростей», - йдеться у повідомленні.

За результатами вимірювань у пробах води Бузького лиману зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) забруднюючих речовин для морських вод в 3,6 раза по азоту амонійному. Це свідчить про процес гниття решток органічних сполук.

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Концентрація завислих речовин, значна частина яких це гнилі водорості, в 14,7 раза перевищує фонові значення району водокористування, що може свідчити про інтенсивне цвітіння води у водоймі. Значення біохімічного споживання кисню перевищує ГДК в 2,9 раза, що може свідчити про процес окислення (гниття) залишків рослинних решток.

Як наслідок, зафіксовано низький вміст розчиненого кисню 1,9 мг/дм3, що нижче критичної концентрації розчиненого кисню у воді в 2,1 раза.

Перевищень ГДК по нітритах, фосфатах, хлоридах, сульфатах не зафіксовано.

Фото з сайту izvestia.nikolaev.ua