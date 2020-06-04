На миколаївському пляжі позеленіла вода

У Миколаєві на пляжі "Чайка" вода на поверхні Бузького лиману стала зеленою й густою через підвищений склад амонійного азоту.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція в Миколаївській області .

"Місцеві мешканці повідомили, що в районі пляжу "Чайка", який розташований у Корабельному районі Миколаєва, вода на поверхні Бузького лиману вздовж берегової смуги стала густою та забарвлена в зелений колір. Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області разом зі спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю здійснено виїзд на територію. Факт підтвердився: вода мала запах водорості та яскраво-зелений колір, що властиво для літнього явища "цвітіння водойми". Загибелі біоресурсів не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що дослідження відібраних проб поверхневої води зафіксувало перевищення гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин для морських вод від 1,5 до 3,2 раза по азоту амонійному. А ось перевищень рівня нітритів, фосфатів, нафтопродуктів, аніонно-поверхневоактивних речовин не зафіксовано. Вміст розчиненого кисню у воді та значення водневого показника також в нормі.

Наразі концентрацій забруднюючих речовин, які характерні для води, забрудненої каналізаційними стоками, не зафіксовано. Однак лабораторні дослідження тривають, і остаточна інформація буде оприлюднена додатково.

Варто зазначити, що першими увагу на цю проблему звернули місцеві мешканці, які виклали в соцмережах фото з зеленню брудною водою, схожою на болото.

Прокоментувати ситуацію кореспондент Укрінформу також попросила відомого миколаївського еколога Олега Деркача.

За його словами, будь-яке цвітіння води, особливо на початку літа, не є нормою. Спричинене воно потраплянням у водойми надмірної кількості органіки, зокрема, фосфоро- та азотомістких сполук, які створюють ідеальне живильне середовище для мікроскопічних організмів, у тому числі синьо-зелених і зелених водоростей. Наслідком «цвітіння» водойми є заморні явища і масова загибель гідробіонтів.

«Тому, що ми спостерігаємо сьогодні на пляжі у Миколаєві, можливо, посприяли дощі і змив нечистот у лиман. Другий варіант - прорив каналізації або несанкціоноване скидання неочищених стоків. До того ж, повені на річках Південний Буг та Інгул багато років не спостерігаються, санітарні пропуски з водосховищ забезпечуються не у достатній мірі. Прісна вода розбирається на різні господарські потреби, змиваються чорнозем та добрива з полів, чистять форватери, вода застоюється», - зазначив Деркач.

Фото:facebook.com/contactcenter.MMC