На Покрову обіцяють до +24°, дощі та сніг у Карпатах

В Україні у вівторок, 13 жовтня, переважатиме суха погода, температура повітря вдень становитиме 19-24° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«13 жовтня мінлива хмарність. Вдень в західних та південно-західних областях помірні, в Карпатському регіоні значні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Читайте також: З початку року Київ побив 27 температурних рекордів

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 19-24°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 15-20°, в Карпатах 10-15°.

У наступні два дні, 14-15 жовтня, утримається хмарна з проясненнями погода. 14 жовтня вночі в західних областях значні, у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях помірні дощі, на решті території вдень без опадів; температура в західних областях вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, на решті території вночі 7-12°, вдень 19-24°, у північних областях 14-19°.

15 жовтня в Україні без опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на півдні та сході вночі 6-11°, вдень 17-22°.

Водночас у Карпатах 14 жовтня вночі очікується значний, вдень помірний мокрий сніг, 15 жовтня невеликі опади; температура вночі та вдень 0-5° тепла, попереджають синоптики.

Вітер в Україні південно-західний та південний, 7-12 м/с, 14 жовтня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

У п’ятницю, 16 жовтня, у західних, північних, місцями в центральних областях будуть дощі, температура вночі та вдень 7-13°; на решті території без опадів, температура вночі 10-15°, вдень 18-24°.

Дощова погода очікується і 17 жовтня, в Карпатах мокрий сніг. Температура вночі та вдень 4-10° (в Карпатах 0-5° тепла), на південному сході та сході вночі 10-15°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області 13 жовтня без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 20-22°; по області вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Упродовж 14-15 жовтня у Києві очікується хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 14 жовтня 7-12°, 15 жовтня 4-9° тепла; вдень 14-19°.

Водночас 16 жовтня в столиці очікується невеликий дощ; температура вночі та вдень 8-13°.

17 жовтня у Києві, за прогнозами синоптиків, буде помірний дощ; температура вночі та вдень 4-9° тепла.