У Знам’янці другий день гасять пожежу на сміттєзвалищі

У місті Знам’янка на Кіровоградщині рятувальники відучора гасять пожежу на міському сміттєзвалищі, площа пожежі збільшилась з 70 кв. м до 150 кв м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління ДСНС України у Кіровоградській області.

«Станом на 11:00 12 жовтня площа прихованого тління становить 150 кв м. Наразі тривають роботи з ліквідації осередків тління сміття», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 жовтня о 18:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі м. Знам’янка. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу площа прихованого тління сміття становила близько 70 кв м окремими осередками.

На місце події залучено особовий склад та техніка 18-ї ДПРЧ м. Знам’янка, 2 цистерни для підвозу води від КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг», навантажувач, вантажний автомобіль та бульдозер для пересипання сміття землею.

Фото: ДСНС