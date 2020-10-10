У Харкові горів чотириповерховий житловий будинок, є загиблий
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Харків Times".
Про пожежу очевидці повідомили приблизно о 15:30 9 жовтня. Загоряння було зафіксоване на даху будівлі. Коли приїхали пожежні загони, вогонь охопив вже 500 кв. метрів площі. Повністю його ліквідували лише о 20:15.
Як з'ясувалося, пожежа виникла в одній з квартир на верхньому поверсі будинку і поширилася на горищне приміщення.
Жінку з квартири на четвертому поверсі евакуювали. Її доправили до лікарні з отруєнням чадним газом. Однак чоловіка з тієї ж квартири, на жаль, врятувати не вдалося, він загинув.
Всього з будівлі було евакуйовано 17 людей. У гасінні полум'я були залучені 55 осіб особового складу ДСНС і 13 одиниць техніки.
Як раніше повідомляло агентство, 8 жовтня всі пожежі на території Луганщини були ліквідовані.
Фото: dsns.gov.ua