У Харкові горів чотириповерховий житловий будинок, є загиблий

У Харкові, по вулиці Чеботарській, 49, загорілася житлова чотириповерхівка, внаслідок чого загинув один з її мешканців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Харків Times".

Про пожежу очевидці повідомили приблизно о 15:30 9 жовтня. Загоряння було зафіксоване на даху будівлі. Коли приїхали пожежні загони, вогонь охопив вже 500 кв. метрів площі. Повністю його ліквідували лише о 20:15.

Як з'ясувалося, пожежа виникла в одній з квартир на верхньому поверсі будинку і поширилася на горищне приміщення.

Жінку з квартири на четвертому поверсі евакуювали. Її доправили до лікарні з отруєнням чадним газом. Однак чоловіка з тієї ж квартири, на жаль, врятувати не вдалося, він загинув.

Всього з будівлі було евакуйовано 17 людей. У гасінні полум'я були залучені 55 осіб особового складу ДСНС і 13 одиниць техніки.

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Як раніше повідомляло агентство, 8 жовтня всі пожежі на території Луганщини були ліквідовані.

Фото: dsns.gov.ua