На Закарпатті затримали серійних грабіжників платіжних терміналів

На Закарпатті затримали серійних грабіжників платіжних терміналів

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Укрінформ
У Закарпатській області поліція викрила групу зловмисників, які обкрадали платіжні термінали самообслуговування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

"Поліцейські Виноградівщини встановили, що до крадіжок з платіжних терміналів самообслуговування причетні двоє жителів Мукачівщини. Загальна сума збитків сягнула майже 100 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що впродовж 2020 року на території Виноградівського району діяли зловмисники, які вчиняли крадіжки з платіжних терміналів самообслуговування: металевим ломиком розбивали екрани апаратів і забирали гроші.

Працівники кримінальної поліції Виноградова встановили, що до злочинів можуть бути причетні двоє жителів Мукачівського району 21 та 27 років.

Зазначається, що під час обшуків у помешканні фігурантів поліцейські вилучили предмети, які надалі будуть використані для доведення вини. Окрім цього, вилучили автомобіль, на якому пересувалися зловмисники. Його поміщено на арештмайданчик місцевого відділу поліції.

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Уже встановлено причетність фігурантів щонайменше до п’яти таких кримінальних правопорушень.

Слідчі кваліфікують дії чоловіків за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу - вчинення крадіжки, що завдала значної шкоди.

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