На Закарпатті затримали серійних грабіжників платіжних терміналів

У Закарпатській області поліція викрила групу зловмисників, які обкрадали платіжні термінали самообслуговування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

"Поліцейські Виноградівщини встановили, що до крадіжок з платіжних терміналів самообслуговування причетні двоє жителів Мукачівщини. Загальна сума збитків сягнула майже 100 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що впродовж 2020 року на території Виноградівського району діяли зловмисники, які вчиняли крадіжки з платіжних терміналів самообслуговування: металевим ломиком розбивали екрани апаратів і забирали гроші.

Працівники кримінальної поліції Виноградова встановили, що до злочинів можуть бути причетні двоє жителів Мукачівського району 21 та 27 років.

Зазначається, що під час обшуків у помешканні фігурантів поліцейські вилучили предмети, які надалі будуть використані для доведення вини. Окрім цього, вилучили автомобіль, на якому пересувалися зловмисники. Його поміщено на арештмайданчик місцевого відділу поліції.

Уже встановлено причетність фігурантів щонайменше до п’яти таких кримінальних правопорушень.

Слідчі кваліфікують дії чоловіків за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу - вчинення крадіжки, що завдала значної шкоди.