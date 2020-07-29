Поліція затримала двох членів банди, яка підривала банкомати по всій країні

У Вінниці в середу поліцейські затримали двох членів злочинного угруповання, які підривали і обкрадали банкомати по всій країні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник.

"Цих осіб затримали сьогодні близько четвертої ранку у місті Вінниці. Це сталося під час спроби вчинення крадіжки з банкомата по вулиці Максима Шимка. Зловмисники вдалися до відпрацьованої тактики - підриву банкомата. Затримано дві особи, обидва - жителі Донецької області", - повідомила Олійник.

За її словами, підірвати банкомат зловмисники намагалися за допомогою газової суміші. Їх затримали під час спроби втечі з місця злочину на автомобілі Audi неподалік від місця вчинення злочину, в дворах багатоповерхівок. Вони намагалися переодягтися та позбутися одягу, в якому вчиняли злочин.

Як з'ясувалося, члени злочинної групи раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Наявна в оперативників інформація дає підстави вважати їх причетними до вчинення цілої низки аналогічних злочинів в інших регіонах.

Викрили підривачів банкоматів працівники управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Затримали зловмисників за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Наразі за місцем проживання затриманих правоохоронцями проводяться невідкладні обшуки, здійснюється документування їх злочинної діяльності. Проведено огляд автомобіля, вилучено балаклави, рукавички, телефони, одяг та інші речові докази.

Зловмисники затримані в процесуальному порядку згідно зі ст. 208 КПК України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка), а також ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). За такі злочини може загрожувати до 10 років ув`язнення.