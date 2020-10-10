Акція на підтримку бранців Кремля пройшла у Запоріжжі
На Майдані Героїв зібралися до пів сотні жителів міста, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогоднішня акція присвячена тому, що зараз на територіях, підконтрольних терористичним організаціям, перебувають понад 235 наших бранців, взятих в полон і на території РФ перебувають 112 осіб, які засуджені надуманим обвинуваченням і перебувають в нелюдських умовах. Хочемо привернути увагу суспільства і влади до того, що відбувається. Акція триває вже три місяці, і жодного фітбеку нема", - сказав співкоординатор акції "Свободу в'язням Кремля" і співкоординатор організації "Основа майбутнього" Тимофій Орлянський.
За його словами до акції долучились 10 українських міст.Акція "Нагадай про кожного" в Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
У Запоріжжі в заході взяли участь близько 50 осіб, акція пройшла в форматі відкритого мікрофону.
Серед вимог, які були озвучені: прийняття закону про полонених, який законодавчо фіксує правовий статус та закріплює необхідну соціальну допомогу; прийняття закону про воєнні злочини, що дасть змогу імплементувати норми міжнародного права, у такий спосіб підтвердивши спроможність України судити за міжнародні злочини, які є загальновизнані у світі, до яких не застосовують строків давності; забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, та дати змогу представникам родин зниклих безвісти брати участь у засіданнях; визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полону та зниклих безвісти для покращення комунікації та координації між родинами полонених та зниклих безвісти, експолоненими та державними органами; забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу у питанні збору інформації щодо обміну та правової оцінки дій звільнених.
Як повідомляв Укрінформ, акція "Нагадай про кожного" сьогодні, 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.