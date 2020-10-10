Акція на підтримку бранців Кремля пройшла у Запоріжжі

Запоріжжя у суботу долучилося до Всеукраїнської акції "Нагадай про кожного".

На Майдані Героїв зібралися до пів сотні жителів міста, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішня акція присвячена тому, що зараз на територіях, підконтрольних терористичним організаціям, перебувають понад 235 наших бранців, взятих в полон і на території РФ перебувають 112 осіб, які засуджені надуманим обвинуваченням і перебувають в нелюдських умовах. Хочемо привернути увагу суспільства і влади до того, що відбувається. Акція триває вже три місяці, і жодного фітбеку нема", - сказав співкоординатор акції "Свободу в'язням Кремля" і співкоординатор організації "Основа майбутнього" Тимофій Орлянський.

За його словами до акції долучились 10 українських міст.

Акція "Нагадай про кожного" в Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

У Запоріжжі в заході взяли участь близько 50 осіб, акція пройшла в форматі відкритого мікрофону.

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Серед вимог, які були озвучені: прийняття закону про полонених, який законодавчо фіксує правовий статус та закріплює необхідну соціальну допомогу; прийняття закону про воєнні злочини, що дасть змогу імплементувати норми міжнародного права, у такий спосіб підтвердивши спроможність України судити за міжнародні злочини, які є загальновизнані у світі, до яких не застосовують строків давності; забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, яка вже не функціонує близько двох років, та дати змогу представникам родин зниклих безвісти брати участь у засіданнях; визначити відповідальну особу при Офісі Президента з питань полону та зниклих безвісти для покращення комунікації та координації між родинами полонених та зниклих безвісти, експолоненими та державними органами; забезпечити працівникам СБУ ефективну роботу у питанні збору інформації щодо обміну та правової оцінки дій звільнених.

Як повідомляв Укрінформ, акція "Нагадай про кожного" сьогодні, 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.