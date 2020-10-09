У Мукачеві встановили пам'ятник воїнам-захисникам, який відкриють 14 жовтня

В Мукачеві облаштували Меморіальний парк, в якому встановили монумент воїнам-захисникам. Відкрити пам'ятник планують 14 жовтня, на День захисника Вітчизни.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога у Фейсбуці.

“В Мукачеві облаштували Меморіальний парк по вулиці Олександра Духновича. Тут вже встановили й монумент воїнам-захисникам, відкриття якого плануємо вже 14 жовтня, на День захисника Вітчизни”, - повідомив мер.

Він висловив переконання, що парк стане улюбленим місцем дозвілля мукачівців, а також гостей міста.

Фото: Андрій Балога / Фейсбук