У Мукачеві встановили пам'ятник воїнам-захисникам, який відкриють 14 жовтня
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Укрінформ
В Мукачеві облаштували Меморіальний парк, в якому встановили монумент воїнам-захисникам. Відкрити пам'ятник планують 14 жовтня, на День захисника Вітчизни.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога у Фейсбуці.
“В Мукачеві облаштували Меморіальний парк по вулиці Олександра Духновича. Тут вже встановили й монумент воїнам-захисникам, відкриття якого плануємо вже 14 жовтня, на День захисника Вітчизни”, - повідомив мер.
Він висловив переконання, що парк стане улюбленим місцем дозвілля мукачівців, а також гостей міста.
Фото: Андрій Балога / Фейсбук