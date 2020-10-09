На Вінниччині дерево впало на автівку, водій загинув

Поблизу с. Бродецьке Козятинського району Вінницької області дерево впало на легковий автомобіль, внаслідок чого водій загинув.

Про це у Фейсбуці повідомляє поліція області, передає кореспондент Укрінформу.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 жовтня в Козятинському районі. У результаті падіння дерева на автомобіль Skoda загинув водій іномарки. Пасажир транспортного засобу госпіталізований. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, дерево впало на авто під час руху. Водій, 34-річний житель Києва, помер у лікарні. Його 66-річний пасажир, житель Липовецького району, госпіталізований до травматологічного відділення, загрози його життю немає.

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Обставини автопригоди встановлює слідство.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.