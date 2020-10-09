Троє військових на Житомирщині загинули через отруєння чадним газом

Троє військовослужбовців, тіла яких виявили у квартирі в с. Новоівницьке Житомирської області, ймовірно, загинули від отруєння чадним газом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

"8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912). Ознак пожежі немає", - поінформували в рятувальній службі.

Як повідомлялося, тіла трьох військовослужбовців-контрактників виявили в орендованій квартирі зранку 8 жовтня їхні колеги. За інформацією поліції, під час поверхового огляду тілесних ушкоджень у жодного з загиблих не виявлено.

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Померлі – 21-річний уродженець Чернівців, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини.

Фото: ДСНС