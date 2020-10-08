На заході України через негоду очікується підняття рівнів води у річках

У зв’язку з очiкуваними значними опадами 8 - 9 жовтня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується підвищення рiвнiв води.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“8 - 9 жовтня у зв’язку з очікуваними значними опадами на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується підвищення рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями, без негативних наслiдкiв”, - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, у вівторок в Івано-Франківську сильний дощ та вітер вночі повалив дерева, зривав лінії електропередач та підтопив кілька вулиць. Для ліквідації наслідків негоди місто залучило додаткові сили рятувальників.

Фото: МВС