Тумани, дощ та до +24°: якою буде друга половина тижня

В Україні 8 жовтня хмарно з проясненнями, у західних, більшості північних, центральних та Одеській областях вночі невеликі, вдень помірні дощі, подекуди грози, на Прикарпатті, Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині вдень значні дощі.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у західній частині вночі та завтра вранці місцями туман. Вітер південно-східний (на заході країни - північно-західний), 7-12 м/с, у південній та східній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях 5-10°; вдень 16-21°, на півдні та сході країни до 24°, у західних областях 13-18°.

9-10 жовтня в Україні також буде хмарно з проясненнями. У більшості західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областей невеликі дощі, на решті території країни без опадів. Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, 10 жовтня в західних областях 6-11°; вдень 16-21°, у південній, 9 жовтня і східній частинах до 24°, у західних областях 13-18°.

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11-12 жовтня буде без опадів, лише 11 жовтня на заході країни невеликий дощ. Температура вночі 6-12°; вдень 14-20°, на півдні країни 17-23°.

У столичному регіоні 8 жовтня хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 18-20°; по області вночі 10-15°, вдень 16-21°.

9-10 жовтня у Києві хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень 10 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 16-21°.

11-12 жовтня опади у столиці не очікуються, температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

фото: М.Ковальчук