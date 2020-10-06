Франківськ залучив додаткові бригади для ліквідації наслідків нічної негоди

В Івано-Франківську сильний дощ та вітер вночі повалив дерева, зривав лінії електропередач та підтопив кілька вулиць.

Влада міста залучає додаткові бригади для ліквідації наслідків негоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

В Івано-Франківському парку нічний буревій повалив 20 дерев / Фото: facebook.com/recreation.if.ua

«05.10.2020 р. в період з 21.00 по 21.30 на території м. Івано-Франківська спостерігалися зливові опади у вигляді дощу з поривами сильного вітру. Внаслідок чого виникли підтоплення окремих вулиць міста, повалення дерев на проїжджі частини доріг, будівель та припарковані автомобілі. Внаслідок падіння дерев відбулися обриви ліній електропередач. Для ліквідації наслідків негоди, додатково залучалися аварійні бригади РЕМ, теплокомуненерго, водоекотехпрому та тролейбусного ДЕПО. Додатково залучено відділення ВГРЗ м. Калуш», - повідомляє управління ОДА.

Як уточнює Комунальне підприємство «Центр розвитку міста та рекреації» на своїй сторінці у Фейсбуці, в Івано-Франківському парку імені Тараса Шевченка нічний буревій повалив близько 20 дерев. Інші дерева залишились похиленими і можуть становити загрозу для людей, тому їх просять утриматись від прогулянок.

За даними управління ОДА, станом на 5 годину ранку здійснено 50 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, під час яких розпилено 43 дерева, вивільнено 15 автомобілів, розчищено 2 проходи до житлових будинків та 2 магазинів.

«До ліквідації наслідків негоди загалом залучено: 70 чол., 18 од. тех., з них: від УДСНС в області: 46 чол. особового складу,11 од. тех. та 14 бензопил», - зазначають в управлінні ОДА.

Загиблих та травмованих в результаті негоди не зареєстровано.