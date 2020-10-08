Спецслужби РФ намагалися завербувати жителя Чернігівщини — контррозвідка

Контррозвідники Служби безпеки України зафіксували спробу вербування спецслужбами Російської Федерації мешканця прикордонного району Чернігівської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що українець періодично виїжджав до Росії в особистих справах. Під час чергової поїздки його затримали російські правоохоронці за начебто порушення трудового законодавства та умов перебування на території РФ.

"Удавшись до методів психологічного тиску і залякування, представники ворожої спецслужби змусили чоловіка підписати згоду на негласне співробітництво. За завданням російських кураторів, українець мав збирати інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах, що межують з РФ. Їх також цікавила інформація щодо співробітників українських правоохоронних органів, громадян, які систематично їздять до Росії на заробітки", - розповіли в СБУ.

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Як зазначається, зібрані дані чоловік мав передати кураторам під час наступної поїздки до РФ.

Проте після повернення додому чоловік сам звернувся до Служби безпеки України і надав свідчення щодо обставин його вербування та поставлених завдань.

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У СБУ поінформували, що протягом останніх років на Чернігівщині контррозвідники викрили низку спроб іноземних спецслужб залучити мешканців прикордоння до шпигунської діяльності. За даними відомства, під посиленою увагою іноземних спецслужб перебуває широкий спектр громадян України – від працівників органів місцевого самоврядування, військовиків, правоохоронців, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, до громадян, які виїжджають до РФ для працевлаштування, з комерційною метою, відвідування родичів тощо.