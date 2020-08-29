ФСБ завербувала директорку готелю на Луганщині для шпигування за військовими

Російські спецслужби завербували власницю готелю на Луганщині, щоб шпигувала за постояльцями.

Про це повідомляє пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, передає Укрінформ.

"...У межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України співробітники контррозвідки СБУ задокументували факт вербування представниками ФСБ РФ директорки готелю одного з прикордонних селищ на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники спецслужби встановили, що під час виїзду до РФ через міжнародний пункт пропуску жінку затримала ФСБ. Співробітники російської спецслужби під багатогодинним психологічним тиском змусили літню жінку підписати зобов’язання щодо збору та передачі їм інформації про постояльців готелю: українських правоохоронців, військових, працівників органів влади та іноземних громадян.

За даними СБУ, представники ворожої спецслужби наполягали, аби директорка готелю регулярно передавала їм відповідні відомості, проте вона не встигла вчинити жодних дій на шкоду державній безпеці, оскільки невдовзі після повернення факт її вербування було виявлено контррозвідкою СБУ.

Як повідомляв Укрінформ минулого тижня, на Херсонщині ФСБ завербувала співробітницю місцевої ОДА.

Фото: golos-kubani.ru