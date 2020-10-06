Тепло та дощі з грозами: синоптики сказали, чого чекати до кінця тижня

В Україні у середу, 7 жовтня, у більшості областей очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме 15-20°, на півдні та сході - до 25° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«7 жовтня мінлива хмарність. У Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях значні дощі, подекуди з грозами, у Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях помірні дощі, у більшості західних областей місцями невеликий дощ; на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер південно-східний (у західних областях - північно-західний), 7-12 м/с, у південних, східних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у східних та західних областях 6-11°; вдень 15-20°, на півдні та сході країни до 25°.

У наступні два дні, 8-9 жовтня, утримається хмарна з проясненнями погода. 8 жовтня на Правобережжі, 9 жовтня в Україні, крім сходу та заходу, дощі, вдень 8 жовтня у Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій та Житомирській областях місцями значні дощі.

Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 16-21°, у південній та східній частинах до 24°, у західних, 9 жовтня і в північних областях 12-17°.

Упродовж 10-11 жовтня синоптики обіцяють в Україні без істотних опадів. Температура вночі 8-14°, у західних областях 3-9° тепла; вдень 12-18°, на півдні та на сході країни 15-21°.

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У Києві та Київській області 7 жовтня мінлива хмарність, значний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 17-19°; по області вночі 11-16°, вдень 15-20°.

Хмарно з проясненнями, часом дощ очікується у Києві 8-9 жовтня. Температура вночі 9-14°; вдень 8 жовтня 16-21°, 9 жовтня 12-17°.

Водночас 10-11 жовтня у столиці істотних опадів не очікується. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 13-18°.