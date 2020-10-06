У Франківську за пів години випала майже половина місячної норми опадів

В Івано-Франківську ввечері 5 жовтня за пів години випала майже половина місячної норми дощів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на оперативній нараді в Івано-Франківську повідомив начальник управління з питань НС міської ради Ігор Влізло.

«Учора внаслідок негоди, дощу за пів години випало до пів місячної норми», - повідомив Влізло.

За його словами, рятувальні служби міста працювали упродовж ночі: здійснили близько 50 виїздів, зрізали понад 40 дерев, які впали на проїжджі частини. Вже о 23 годині більшість вулиць в Івано-Франківську були проїзні.

Наразі комунальні служби підраховують наслідки збитків від негоди. Є інформація про пошкодження автомобілів та покрівель на житлових будинках та адмінбудівлях приміських сіл та Івано-Франківська.

«До обіду будемо мати повну картину збитків», - зазначив Влізло.

Наразі Івано-Франківськ залучив додаткові бригад для ліквідації наслідків стихії. Постраждалих та загиблих під час негоди немає. Франківців просять утриматись від прогулянок в міському парку імені Тараса Шевченка.

В області через негоду без електропостачання залишились 5 населених пунктів, ще 15 – частково. Синоптики прогнозують найближчим часом дощі та вітер.