В Івано-Франківську буревій повалив дерева та електроопори

Стихія, що розгулялася в Івано-Франківську, повалила дерева та електроопори в кількох районах міста.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Буря наробила біди! Зірвало дах на будинку смутку, багато повалених дерев, ушкоджені електричні опори в декількох мікрорайонах!", - йдеться в дописі.

Марцінків додав, що зараз у місті працюють аварійні служби.

За інформацією управління цивільного захисту, уранці 6 жовтня по області та місту очікується місцями туман з видимістю 100-500 метрів, протягом доби - значний дощ, гроза, місцями град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. Рівень небезпечності - "жовтий".