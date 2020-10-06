Лауреат премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 поєднує математику й українську мову

Молодий учитель початкових класів зі школи №35 міста Кам’янського на Дніпропетровщині Андрій Олійник проводить інтегровані уроки, об’єднуючи математику й українську мову.

Такий новаторський підхід оцінили у номінації “Вибір українців” учительської премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 просвітницькою подорожжю за кордон, передає Укрінформ із посиланням на Дніпропетровську ОДА.

“Андрій Вікторович проводить інтегровані уроки у нестандартному форматі. Поєднує, здавалося б, несумісне. Наприклад, математику й українську мову. Аби дітям було цікаво й вони краще запам’ятовували вивчене, використовує звичайні різнокольорові цеглинки LEGO. Кожна – або певна частина мови, або одиниці, десятки, сотні”, - пояснив директор Департаменту освіти і науки ОДА Олексій Полторацький.

Такий метод викладання дав можливість поборотися разом з 3 тис. педагогів з різних куточків України за престижну вчительську премію Global Teacher Prize Ukraine 2020. У номінації “Вибір українців” за Андрія Олійника віддали голоси понад 40 тис. людей.

Попри те, що вчительського досвіду в Андрія лише три роки, його дуже люблять та поважають діти.

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“Для мене дуже важливе всенародне визнання, якого прагне кожен учитель. Воно мотивує рухатися далі у педагогічній майстерності. Маю ще більше бажання працювати: задля дітей, колег, системи освіти в цілому. Сповнений сподівань та творчого натхнення напередодні подорожі. Цікаво буде вивчити систему освіти іншої країни та обмінятися досвідом із зарубіжними колегами”, - розповів Олійник.

Національну премію Global Teacher Prize Ukraine ініціювала громадська спілка “Освіторія“ у 2017 році – аби відзначити внесок українських учителів у суспільний розвиток та підняти престиж професії педагога. Головний приз – 250 тис. грн, поїздка на найбільший освітній форум світу та один рік безкоштовного навчання від організаторів.

Як повідомляв Укрінформ, урочиста церемонія нагородження кращих вчителів пройшла у Києві. Головний приз отримав учитель історії з Тернопільщини Василь Дяків.

Фото: adm.dp.gov.ua