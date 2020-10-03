У Вінниці судитимуть за махінації з аеронавігаційними базами даних для військових

У Вінниці судитимуть посадовця та підприємців за махінації з коштами на аеронавігаційні бази даних для військових частин, які представляють Україну в миротворчому контингенті ООН.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури, передає Укрінформ.

"Вінницькою місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом заволодіння державними коштами при закупівлі оновлень аеронавігаційних баз даних повітряних суден, у тому числі й для військових частин, які представляють Україну в миротворчому контингенті ООН на території країн Африки (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, працівник одного із центрів забезпечення Збройних сил України при підготовці тендерної документації, умисно завищив очікувану вартість на вказані послуги. Посадовець шляхом внесення до офіційних документів тендерної документації завідомо неправдивих відомостей, звузив коло учасників відкритих конкурсних торгів та забезпечив підставному підприємцю перемогу у торгах.

Внаслідок таких дій посадовець та підприємець заволоділи бюджетними коштами на суму понад 300 тисяч гривень.