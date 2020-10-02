Антикорупційний суд розглядатиме «газову справу» Онищенка 5 жовтня

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба САП у Фейсбуці.

«У п'ятницю, 2 жовтня, в Антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось чергове судове засідання у так званій «газовій справі» про обвинувачення народного депутата VII скликання та його фінансового директора. Наступне засідання - о 14:00 год. 5 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

На цьому засіданні судді ВАКС дослідили 8 томів доказів з тих, які були надані прокурором.

Як повідомлялося, Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу.

У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й Онищенко, перебувають у розшуку.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

11 лютого 2020 року адвокат Онищенка повідомив, що ексдепутат попросив Німеччину про надання політичного притулку.

27 травня у Німеччині судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну Онищенка.

Водночас пізніше Федеральне відомство міграції і біженців ФРН відмовило українському ексдепутату Онищенку в наданні політичного притулку у Німеччині.