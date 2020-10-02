В Україні від COVID-19 померла ще одна дитина

У Рівненській області помер 13-річний хлопець, у якого діагностували коронавірус.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Хлопчик 13 років з Рокитнівського району поступив до Рівненської обласної дитячої лікарні. Це пацієнт з онкологічною патологією. При поступленні ПЛР та ІФА тести показали негативний результат, так само, як і в його рідних. Під час його перебування на стаціонарі в дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснене згідно з протоколом, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер», - сказав головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко.

Як повідомлялося, 23 вересня в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померла друга дитина. За статистикою діти легше переносять коронавірусну хворобу, і рідше хвороба протікає в них у важкій формі. Це було одним з аргументів, чому дітям у молодшій школі можна не вдягати маски.

Загалом на Рівненщині з початку пандемії на коронавірус захворіли 12770 осіб. 170 випадків закінчилися летально. 10146 пацієнтів подолали хворобу.

Зараз Рівненський обласний лабораторний центр перевіряє ще 310 зразків.

В Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.