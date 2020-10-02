На Тернопільщині помер лікар - герой білбордів «Дякуємо за життя»

У Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися із коронавірусом, було на білбордах в українських містах.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці на сторінці Почаївської лікарні, де працював медик.

«Незбагненна втрата…Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким», - йдеться у пості.

Фото: Почаївська РКЛ, Фейсбук Як повідомили кореспондентові агентства у Почаївській лікарні, кілька днів тому у Венжиновича діагностували пневмонію із підозрою на коронавірусну інфекцію. Медики зробили ПЛР-тест. Але серце лікаря зупинилося. Зараз у лікарні чекають результатів ПЛР-тесту.

У розпал пандемії фото лікаря Івана Венжиновича потрапило у низку видань після фоторепортажу американського новинного агентства Associated Press українських лікарень, зокрема з Почаєва.

Згодом його фото, серед інших світлин українських медиків, було поміщено по всій країні на білбордах із написом «Дякуємо за життя».

За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зареєстровано 13762 випадків COVID-19, 170 – летальних, 8215 осіб одужали.

В Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.