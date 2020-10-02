На Тернопільщині помер лікар - герой білбордів «Дякуємо за життя»

На Тернопільщині помер лікар - герой білбордів «Дякуємо за життя»

Укрінформ
У Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися із коронавірусом, було на білбордах в українських містах.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці на сторінці Почаївської лікарні, де працював медик.

«Незбагненна втрата…Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким», - йдеться у пості.

Фото: Почаївська РКЛ, Фейсбук
Фото: Почаївська РКЛ, Фейсбук

Як повідомили кореспондентові агентства у Почаївській лікарні, кілька днів тому у Венжиновича діагностували пневмонію із підозрою на коронавірусну інфекцію. Медики зробили ПЛР-тест. Але серце лікаря зупинилося. Зараз у лікарні чекають результатів ПЛР-тесту.

У розпал пандемії фото лікаря Івана Венжиновича потрапило у низку видань після фоторепортажу американського новинного агентства Associated Press українських лікарень, зокрема з Почаєва.

Згодом його фото, серед інших світлин українських медиків, було поміщено по всій країні на білбордах із написом «Дякуємо за життя».

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За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині зареєстровано 13762 випадків COVID-19, 170 – летальних, 8215 осіб одужали.

В Україні станом на 2 жовтня лабораторно підтверджено 217 661 випадок COVID-19, із них за добу – 4 633.

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