ЗМІ назвали ім'я підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток

Львів’янин, якого затримали за підозрою у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат, - 46-річний Роман М. - засновник і директор благодійної організації «Фонд розвитку шкільництва «Софія».

Як передає Укрінформ, ім’я підозрюваного у четвер, 1 жовтня, оприлюднили журналісти львівської газети «Ратуша», посилаючись на джерела у слідстві.

«Керівник офіційно незареєстрованого молодіжного товариства організовував оздоровчі та просвітницькі табори для дітей, однак не мав на це офіційного дозволу. Чоловік, представляючись вірянином християнської церкви, ходив по школах і залучав дітей до участі в очолюваній ним молодіжній організації, умів справити гарне враження й на батьків дітей. Він знаходив підхід до священників та меценатів, і таким чином збирав одяг, іграшки, солодощі для благодійних справ, але й використовував ці речі для своїх майбутніх жертв», – розповіла заступниця начальника відділу слідчого управління поліції Львівщини Мирослава Степанюк.

Цікаво, що Роман не залякував дітей, а просто психологічно їх від себе узалежнював. Свої злочинні розваги збоченець записував у щоденник, деякі знімав на відео.

За багато років у правоохоронні органи не звернулась жодна родина – діти просто мовчали.

В грудні 2019 року одна з потерпілих, на той момент їй виповнилося 23 роки, прийшла до поліції заявити на кривдника. Вона переконала й кількох інших потерпілих дівчат написати заяви. Всього є 5 потерпілих, 1994-96 років народження, на час вчинення злочину їм було 11-14 років. На цей момент викрито 11 фактів розбещення та зґвалтування неповнолітніх. Щодо деяких дівчат було по одному епізоду, щодо деяких — по кілька.

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На час, коли зловмиснику оголошували підозру, він у приватному порядку перебував на лікуванні у психіатричній лікарні (КНП ЛОР «Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад»). Згодом йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою впродовж 60 діб без права внесення застави.

Раніше Укрінформ повідомляв, що львів’янина підозрюють у 11 зґвалтуваннях та розбещеннях неповнолітніх дівчат. Перші випадки зґвалтування дітей датуються 2005 роком. Багато з жертв не хотіли згадувати ці події. Проте правоохоронці зібрали доказову базу, достатню для того, щоб повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти епізодів.

Чоловіку інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України.