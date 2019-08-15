Суд заарештував без права на заставу підозрюваного у вбивстві Діани Хірненко

Як повідомив начальник Нацполіції області Роман Козьяков, причиною смерті дівчини став перелом основи черепа.

“Інформації про згвалтування немає. Згідно експертизи тих фрагментів, що маємо, це перелом основи черепа”, - сказав Козьяков.

За версією слідства, близько 01.00 год. 25 серпня 2018 року підозрюваний їхав Суботцями в авто ВАЗ-2105 та побачив Діану Хріненко, яка йшла вулицею. “У цей момент у нього буцімто виник умисел її вбивства і він наніс їй удар в голову невідомим тупим предметом. У результаті черепно-мозкової травми дівчина загинула”, - пише видання "Без купюр".

З метою приховати злочин підозрюваний нібито завантажив тіло в авто і відвіз та сховав на полі неподалік села Новополяна.

Також суду надано протокол від 3.07.2019 про обшук автівки ВАЗ і вилучення чохлів із сидінь та інших предметів; результати експертизи крові, сліди якої виявлено на чохлі заднього сидіння. Експертиза крові вказала збіг з генетичними ознаками останків тіла Діани Хріненко.

Крім цього, суду надано результати дослідження телефонних з’єднань, що зафіксовані у тому районі. Зокрема, вишки “спіймали” сигнал телефону підозрюваного в межах базових станцій операторів зв’язку, які працюють в районі місць скоєння злочину – по вулиці Вишневій у Суботцях і біля поля, де вилучено рештки тіла.

Прокурор додав, що підозрюваний має судимість за крадіжку авто (засуджений до 3,5 років позбавлення волі, звільнений у 2014 році).

У свою чергу підозрюваний заявив у суді, що вважає себе невинним і має відповідні докази. Стверджував, що вночі 25 серпня відвозив свого брата з селища Високі Байраки до селища Трепівка, тому його телефон зафіксували там мобільні вишки.

На запитання, яким чином кров вбитої опинилась на чохлі сидіння авто, він не відповів, пояснивши, що обшук проводився без його присутності, і куди забрали вилучене - йому невідомо.

Адвокат підозрюваного наполягав на необгрунтованості підозри. Він стверджує, що підозрюваний став на шлях виправлення після першого притягнення до відповідальності, знайшов роботу, має на утриманні дружину і малолітню дитину. За його словами, слідство знайшло “ідеального” підозрюваного: він судимий, виїздив на заробітки за кордон, телефонні з’єднання зафіксовано в межах скоєння злочину. Доказ стосовно слідів крові він піддав сумнівам.

Як повідомляв Укрінформ, 24 серпня 2018 року 17-річна Діана вночі поверталася додому з дискотеки, дорогою дівчина спілкувалась по телефону з хлопцем. Коли до подвір’я залишилося близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали, потім зв’язок з нею перервався.

Упродовж тривалого часу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці НГУ та представники громадськості цілодобово прочісували село, де сталась подія. Окрім того, відпрацьовувалися сусідні населені пункти та прилеглі до них території.

У березні 2019 року під час польових робіт місцевий житель у полі виявив людські останки. Після експертиз з’ясувалось, що рештки належать 17-річній Діані.

Підозрюваного, 28-річного жителя Знам’янського району, затримали 14 серпня у Польщі. До Польщі він виїхав 30 серпня 2018 року, через тиждень після зникнення Діани.