В Одесі викрили розкрадання нафтопродуктів Укрзалізниці на три мільйони

Прокурори Одеської облпрокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 11 членів злочинної організації та 6 спільників, які «спеціалізувалися» на розкраданні нафтопродуктів з резервуарів регіональної філії Укрзалізниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.

«З’ясовано, що до організації цієї схеми причетні посадовці та інші працівники підприємства, якими до вчинення злочину залучались також особи, які забезпечували транспортування викрадених нафтопродуктів. Крім того, до складу злочинної організації входили двоє депутатів сільрад Одеського регіону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники організували, з метою незаконного збагачення і протиправного отримання коштів від незаконної діяльності, пов’язаної з розкраданням майна державного підприємства, систематичну розтрату дизельного пального на базах станцій Одеса-Сортувальна, Застава-1, Чорноморськ-Порт.

Зокрема, безпідставно списували й вивозили пальне до місць збуту спеціально обладнаними автомобілями, а незаконно отримані кошти розподіляли між всіма учасниками організованої групи.

В Одесі викрили розкрадання нафтопродуктів Укрзалізниці

Правоохоронці здійснили низку санкціонованих обшуків в офісах регіональної філії АТ «Укрзалізниця» за місцями проживання членів організації та місцем зберігання викраденого пального.

За результатами обшуків, вилучено понад 700 тис. грн, 17 тис. 500 дол., «чорнові» записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпалива, а також спецавтомобілі для його перевезення.

Прокурори Одеської місцевої прокуратури №3 наклали арешт для забезпечення відшкодування збитків на майно підозрюваних на 3 млн грн і подали позов до суду на аналогічну суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Приморського відділу поліції за силової підтримки працівників Управлення стратегічних розслідувань в Одеській області НПУ та Держприкордонслужби України за ознаками ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 3, 5 ст. 27 (види співучасників злочину - організатори та посібники), ч. 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів та печаток) Кримінального кодексу України.