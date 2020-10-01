Мер Чернігова заразився коронавірусом
Укрінформ
У Чернігові на коронавірус захворів міський голова Владислав Атрошенко.
Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.
"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус.
Бажаю всім вам здоров‘я. Бережіть себе і своїх близьких!", - ідеться в короткому дописі.
Станом на 30 вересня у Чернігові зареєстровано 1034 випадки інфікування вірусом COVID-19. Зараз хворіє 460 осіб, з яких 379 лікуються амбулаторно, 81 - у стаціонарі. За весь час від коронавірусу в місті померло 14 людей.
В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу - 4 069.
фото: Фейсбук