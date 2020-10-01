Мер Чернігова заразився коронавірусом

У Чернігові на коронавірус захворів міський голова Владислав Атрошенко.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів на коронавірус.

Бажаю всім вам здоров‘я. Бережіть себе і своїх близьких!", - ідеться в короткому дописі.

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Станом на 30 вересня у Чернігові зареєстровано 1034 випадки інфікування вірусом COVID-19. Зараз хворіє 460 осіб, з яких 379 лікуються амбулаторно, 81 - у стаціонарі. За весь час від коронавірусу в місті померло 14 людей.

В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу - 4 069.

фото: Фейсбук