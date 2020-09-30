На Миколаївщині зафіксували найбільшу кількість хворих з початку пандемії – 155 за добу

На Миколаївщині зафіксовано новий антирекорд хворих на коронавірус за добу з початку пандемії – 155 нових випадків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС.

«Станом на 10:00 30 вересня в Миколаївській області виявлено 155 нових випадків COVID-19. Це найбільша кількість хворих на коронавірус за добу з початку пандемії. І це на 25 випадків більше, аніж станом на 29 вересня, коли також було зафіксовано найбільше добове число офіційно підтверджених хворих на території області», - йдеться у повідомленні.

Всього в області наразі зареєстровано 3377 підтверджених випадків, з них працівників закладів охорони здоров’я – 214. Найбільше у м. Миколаєві – 2231 особа.

Померло 77 людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.