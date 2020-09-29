СБУ викрила ексбойовика, який у 2014 році захоплював адмінбудівлі в Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку співробітники СБУ викрили колишнього учасника незаконних збройних формувань терорганізації «ЛНР», який брав участь у захопленні адмінбудівель органів держвлади у 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даним досудового слідства, до лав незаконних збройних формувань зловмисник приєднався у квітні 2014 року. Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку.

"За оперативною інформацією, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя", - зазначили у спецслужбі.

Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Перевіряється причетність зловмисника до інших злочинів, вчинених терористичними угрупованнями на території Луганщини.