СБУ викрила ексбойовика, який у 2014 році захоплював адмінбудівлі в Сєвєродонецьку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даним досудового слідства, до лав незаконних збройних формувань зловмисник приєднався у квітні 2014 року. Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку.
Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Перевіряється причетність зловмисника до інших злочинів, вчинених терористичними угрупованнями на території Луганщини.