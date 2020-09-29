У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру

У Миколаєві представники міської та обласної влади, єврейської громад вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, міський голова Олександр Сєнкевич разом з представниками обласної влади та єврейської громади хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до пам'ятного знаку на розі пр. Богоявленського та Херсонського шосе. Саме на цьому місці у вересні 1941 р. нацисти зібрали та вивезли на розстріл понад тисячу євреїв.

"Це трагедія всього людства, яка відбулась на українській землі. Тому українець не має права забувати про неї, як і єврей", - сказав на урочистостях голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг.

За інформацією Українського інституту національної пам'яті, з вересня 1941 року до кінця вересня 1943-го Бабин Яр був місцем регулярних розстрілів і захоронень, які проводили органи нацистської поліції безпеки та айзантцгрупи СД разом із військовою та цивільною владою Києва. Жертвами нацистів стали євреї, роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти київської психіатричної лікарні та інші національні чи соціальні групи, яких окупанти вважали ворогами або ж "просто зайвими".