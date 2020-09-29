На Миколаївщині – найбільша добова кількість хворих на COVID-19 з початку пандемії

На Миколаївщині зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус за добу з початку пандемії – 130 нових випадків.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформацію Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС.

«Станом на 10:00 29 вересня в Миколаївській області виявлено 130 нових випадків COVID-19. Всього в області наразі зареєстровано 3222 підтверджених випадків, з них працівників закладів охорони здоров’я – 205. Найбільше у м. Миколаєві – 2099 осіб", - йдеться у повідомленні.

Це найбільша кількість хворих на коронавірус за добу з початку пандемії. Досі найбільше добове число офіційно підтверджених хворих на території області сягало 113 осіб 19 вересня. Всього померло 76 людей.

В Україні станом на 29 вересня лабораторно підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з них за добу – 3 627.