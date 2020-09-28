Буревій на Херсонщині наробив збитків на 3 мільйони і травмував людину

На Херсонщині в результаті негоди (сильний дощ та поривчастий вітер) у смт Велика Олександрівка постраждала одна людина, збитки від негоди у селищі, за попередніми даними, оцінюються у 3 млн гривень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у понеділок на брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Одна людина звернулася за медичною допомогою – діагностовано струс мозку... Сьогодні створено штаб на чолі з моїм заступником Вадимом Чабаном, який виїхав на місце для того, щоб оцінити збитки і напрацювати алгоритм отримання родинами, які потерпіли від буревію у Великій Олександрівці, підтримки», - зазначив Гусєв.

За його словами, «за дуже попередніми» розрахунками збитки від негоди у селищі оцінюються у 3 млн гривень. Наразі продовжується подворовий обхід.

Він зазначив, що у смт. Велика Олександрівка було пошкоджено газове та електропостачання, дах місцевої школи, повалено дерева.

Як повідомляє ГУ ДСНС в області, у селищі вже станом на 9:00 відновлено електропостачання. Всі автошляхи населеного пункту розблоковані силами Служби 101 та прибрано 41 повалене дерево, 3 електроопори вилучено із проїжджої частини. На ліквідації наслідків негоди задіяні 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу.