На Прикарпатті через сильні дощі понад 200 абонентів залишились без газопостачання

На Прикарпатті у Коломийському районі після сильних дощів піднявся рівень води у річці Грушів, що пошкодила поліетиленовий газопровід. Села Тростянка та Грушів залишились без газопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«27.09.2020 о 10.40 Коломийський район. Внаслідок підняття рівня води через р. Грушів пошкоджено поліетиленовий газопровід середнього тиску діаметром 90 мм в с. Тростянка. Без газопостачання с. Тростянка та с. Грушів – 203 абонента», - повідомляє управління ДСНС в області.

За їхньою інформацією, роботи з відновлення газопостачання розпочалися вранці 28 вересня.

Тут зазначають, що протягом минулої доби на річках області спостерігались підйоми рівнів води до 106 см. Упродовж 28 вересня внаслідок сильних дощів очікують підйом рівнів води до 1,5 м. В області передали штормове попередження. В горах застерігають про загрозу утворення окремих селiв.