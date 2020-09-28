На шахтах КЗРК до протесту приєдналися дві жінки: під землею - 62 гірники

На шахтах "Жовтнева" та "Батьківщина" Криворізького залізорудного комбінату до протесту гірників приєдналися дві жінки: під землею перебуває 62 протестувальники.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"До 60 гірників, які протестують 26 діб, приєдналися дві сигналістки - вчора в 3-тю зміну жінки відмовилися підійматися на поверхню", - написав Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

Державна служба України з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкуючими під землею шахтарями. А також починає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Також адміністрація КЗРК категорично наполягає на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться протестувальники всіх чотирьох шахт.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню, на шахтах "Жовтнева" та "Батьківщина" 60 гірників продовжили підземний протест.

Безстрокові акції на підтримку шахтарів тривають у Кривому Розі та Києві.

Фото: ФБ Волинця