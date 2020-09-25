В Одесі лабораторія припинила робити ПЛР-тести через інфікування персоналу

В Одесі лабораторія припинила робити ПЛР-тести через інфікування персоналу

Укрінформ
Вірусологічна лабораторія Українського науково-дослідного протичумного інституту призупинила виконувати ПЛР-тестування жителів області через інфікування працівників COVID-19.

Про це заявив на брифінгу 25 вересня головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Через інфікування коронавірусом персонал вірусологічної лабораторії Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова тимчасово припинив виконання ПЛР-діагностики на COVID-19. Наразі весь біоматеріал на аналіз перенаправлено до лабораторії ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», - зазначив Гончаров.

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За його словами, зараз обласний лабораторний центр МОЗ отримує щоденно від 600 до 900 нових біоматеріалів для досліджень, тому працює на межі своїх можливостей.

З початку пандемії в Одесі проведено методом ПЛР майже 120 тисяч досліджень, в тому числі персоналом обласного лабораторного центру МОЗ майже 60 відсотків, а решту досліджень - вірусологічною лабораторією протичумного інституту та іншими установами.

Гончаров уточнив, що за минулу добу в Одеській області інфікувались коронавірусом 209 осіб, на самозоліяції - 1598 осіб, в тому числі 131 працівник навчальних закладів і 1467 учнів.

Як повідомлялося, вірусологічна лабораторія Українського науково-дослідного протичумного інституту МОЗ України розпочала ПЛР-дослідження на коронавірус з кінця квітня поточного року.

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