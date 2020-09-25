На Запоріжжі кожен десятий хворий з коронавірусом — дитина

В Запорізькій області за останню добу виявили 140 нових хворих на коронавірус, з яких 17 детей.

Відповідні дані оприлюднив Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ, передає Укрінформ.

"За останню добу в області зареєстровано 140 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього станом на 8:00 25.09.2020 в області зареєстровано 3428 лабораторно підтверджених випадків, в т.ч. 339 – серед дітей (за добу – 17) та 314 – серед медичних працівників (за добу – 5)”, - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 25 вересня одужало 1170 хворих. Продовжують лікуватися понад 60% хворих – 2200 осіб, із яких 319 лікуються в стаціонарах, 1881 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

У зв’язку із різким зростанням кількості хворих на коронавірус в Запорізькій області, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про переведення до помаранчевої карантинної зони Мелітополя, Токмаку, Оріхівського та Пологівського районів.

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У жовтій зоні - Запоріжжя, Бердянськ, Веселівський, Вільнянський Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський Михайлівський, Новомиколаївський, Токмацький, Якимівський райони.

Новий розподіл набуде чинності з 00:00 28 вересня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, за добу в Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.