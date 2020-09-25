Храм у Харкові отримав частку мощей Миколая Чудотворця

Ковчег з часткою мощей Миколая Чудотворця прибув у храм Софії-Премудрості Божої, що на вулиці Золочівської, 20а у Харкові.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Харківської міськради, в урочистому молебні взяли участь парафіяни, меценати та представники міської влади.

"Ми, як і в усьому світі, особливо шануємо цього великого святого, весь народ і парафіяни нашого храму щиро люблять його, а святитель Миколай відгукується на всі наші прохання. Ми знаємо безліч чудових випадків, коли святитель Миколай дійсно допоміг. Хочу висловити особливу подяку Господу Богу, що він сподобив наш храм отримати в дар таку святиню", - зазначив перед молебнем настоятель храму Софії - Премудрості Божої протоієрей Андрій Павлюк.

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З прибуттям святині православних християн привітав перший віцемер Харкова Ігор Терехов.

"Тут зібралися люди, які вірять в Господа Бога. Тепер ми будемо мати унікальну можливість приходити сюди, молитися, прикладатися до мощей святителя Миколая. Хочу, щоб ми завжди робили це з добрими помислами, просили допомоги в добрих справах, і тоді святий завжди нам допоможе. Добра, щастя, миру, радості".

Як стало відомо, частку мощей святителя Миколая привезли з Італії, з міста Барі. Відтепер щонеділі перед цієї святинею проводитимуть молебень.

фото: сайт Харківської міської ради