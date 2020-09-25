На Донеччині склади ТЕС перевантажені вугіллям

У Донецькій області склади ТЕС перевантажені вугіллям, запаси становлять майже 250% від планового показника.

Як повідомляється на сайті ОДА, про це повідомив на засіданні колегії в Краматорську 24 вересня директор департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації Артем Литвинов, передає Укрінформ.

Так, за планами Міненерго, до 1 жовтня на складах електростанцій необхідно було накопичити 248,2 тис. тонн вугілля, а станом на 10 вересня фактичні запаси вугілля на теплових електростанціях області сягають 619,7 тис. тонн, що становить 249,7% від планового показника.

Запаси вугілля на складах Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго" становлять 112,7 тис. тонн (209,5% від плану), Курахівської ТЕС ТОВ "ДТЕК Східенерго" - 386,2 тис. тонн (367,5%), Слов’янської ТЕС ПАТ "Донбасенерго" - 120,8 тис. тонн (149,9%).

Литвинов зазначив, що, відповідно до діючого в країні прогнозного балансу електроенергії, потужність обласних електростанцій задіяна на 30% менше, ніж у минулому році, тобто вони працюють на 20% від установленої потужності.