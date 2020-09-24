У Краматорську СБУ затримала власного співробітника за вимагання хабаря

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали у Краматорську співробітника Служби за вимагання хабаря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Досудове слідство задокументувало, що слідчий ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях вимагав $30 тисяч у іноземця, який є підозрюваним у кримінальному провадженні. За цю суму зловмисник обіцяв змінити правову кваліфікацію складу правопорушення, а також сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна.

Оперативники спецслужби затримали слідчого у власній квартирі, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисника.

Зазначається, що наразі до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

Операція проводилась спільно з Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.