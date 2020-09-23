СБУ викрила керівника держпідприємства Нацакадемії наук на вимаганні $200 тисяч

Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність одного із керівників державних підприємств, що входить до складу Національної академії наук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ

За попередніми даними слідства, керівник держпідприємства вимагав від директора комерційної структури неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів США. За цю суму він гарантував бізнесмену сприяння в укладанні договору інвестиційної діяльності з подальшою передачею у постійне користування земельної ділянки. Земля, розташована у столичному регіоні площею 0,41 гектара, перебуває у власності НАН України.

Зазначається, що оперативники спецслужби затримали спільника посадовця у Києві , відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання першої частини неправомірної вигоди.

Наразі керівнику держпідприємства та його спільнику повідомлено про підозри. Триває досудове слідство.