На Житомирщині археологи знайшли невідоме раніше місто Київської Русі

У Житомирській області на місці, де знайшли Городницький скарб зі срібниками, археологи виявили невідоме раніше місто часів Київської Русі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров.

«Археологи, що обстежували місце знахідки Городницького скарбу під керівництвом Андрія Петраускаса, віднайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі. Воно «загубилось» просто в Городниці. Виключно професійний погляд археологів виокремив серед дерев та горбистої місцевості структуру достатньо великого міста», - йдеться у повідомленні.

Під час подальшого огляду вдалося з’ясувати, що стародавня Городниця мала дві лінії оборони валів. Давні фортифікатори створили ескарпи – спеціально підготовлені оборонні круті схили.

Алфьоров додав, що археологи знайшли невеликі фрагменти обпеченої глини з притаманною формою для плінфи – цегли княжого часу.

«Отже, перед нами віднайдений град із складною фортифікацією та, очевидно, з залишками цегляної будови (скоріше за все церкви). Щирі вітання всім учасникам експедиції, мешканцям Городниці, та науковій спільноті! Від нині можна офіційно вважати історію Городниці старшою на кілька сотень років. З цим відкриттям привідкривається і сама історія скарбу», - зазначив історик.