В Авдіївці чоловік намагався відправити поштою боєприпаси та вибухівку

В Авдіївці 43-річний чоловік намагався службою експресдоставки переслати на Дніпропетровщину боєприпаси та вибухівку.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Покровському відділі поліції Донецької області.

За словами порушника, переслати коробку "з речами" його попросив малознайомий чоловік. Про вміст відправлення його не повідомили.

Під час огляду у коробці поліціянти виявили два корпуси від гранати РГД-5, шість запалів УЗРГМ-2 та чотири тротилові шашки по 200 грамів кожна.

Вибухівка та боєприпаси направлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.