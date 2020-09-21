На Київщині затримали банду викрадачів авто, яка "працювала" по всій Україні

Затримано шістьох учасників злочинної організації, яка займалась угонами автомобілів на території України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

“Київською обласною прокуратурою спільно з Головним управлінням Нацполіції в Київській області знешкоджено міжрегіональну злочинну організацію, яка займалась незаконним заволодінням транспортними засобами на території України”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено, організатором злочинної організації «мисливців за автомобілями» виявився неодноразово судимий за аналогічні злочини чоловік, який налагодив схему заволодіння транспортними засобами. Окрім організатора, до складу організації увійшло 5 осіб, які безпосередньо займались викраденням автомобілів.

На даний час на рахунку організованої групи 13 епізодів незаконного заволодіння транспортними засобами на території столиці, Київської та інших областей.

Під час проведення 17 невідкладних обшуків, на території 4 областей, за місцями проживання зловмисників та знаходження викрадених авто правоохоронцями виявлено та вилучено спеціальні пристрої для сканування та автозапуску двигуна, пристрої для заглушування GPS та GSM сигналів і пошуку «маячків», прилади для зміни ідентифікаційних даних транспортних засобів, автомобільні номерні знаки, різноманітні ключі від автомобілів різних марок, рації та інші засоби зв’язку, зброю і боєприпаси до неї.

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Учасників злочинної організації, у складі 6 осіб, затримали правоохоронні органи в порядку ст. 208 КПК України, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затриманим повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.т. 28 ч. 3 ст. 289 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: kobl.gp.gov.ua