Прикарпаття просить додаткові 350 мільйонів на ліквідацію наслідків повені

Івано-Франківська область додатково потребує ще 350 млн грн на відновлення об’єктів, які постраждали від червневої повені.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів.

«Я не бачу ризику невикористання коштів у сумі 470 млн грн, які скерували в область. Є технологічні процеси та переговорні, які необхідно витримати. Хочу сказати, що крім тих 470 млн грн, ми запросили додатково кошти в сумі 350 млн грн», - повідомив Федорів.

Він зауважив, що в області розпочинає роботу комісія Мінрегіону, яка детально вивчить хід виконання робіт на об’єктах, які були пошкоджені через повінь, і додаткову потребу в коштах.

«Думаю, коли комісія ознайомиться з масштабом наших збитків, то погодиться, що 350 млн грн. буде замалою сумою. Але, за часом і вимогами законодавства, ми більше не зможемо використати», - зауважив Федорів.

За інформацією ДП «Дороги Прикарпаття», на відновлення доріг і мостів після червневої повені область отримала 168 млн грн, з них на дороги скерують 126 млн грн. Там роботи планують завершити до кінця жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби. Червневу повінь вважають найбільшою в області за останні 50 років. Прикарпаття отримало з держбюджету майже 480 млн грн на ліквідацію наслідків червневої повені. Збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн.