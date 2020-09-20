Під час ЗапоріжжяПрайду поліція затримала чоловіка з пістолетом

Під час акції ЗапоріжжяПрайд-2020, яка пройшла у місті вперше, поліція затримала трьох радикально налаштованих чоловіків, один із них був з пістолетом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було затримано трьох осіб, в тому числі один із них був зі зброєю (попередньо "Флобер"). Правову кваліфікацію буде дано пізніше. Тривають слідчі дії, в ході яких буде визначено походження зброї. За нашою інформацією, чоловік дістав пістолет і готувався здійснити постріл, але був оперативно затриманий ", - коментує заступник начальника відділу охорони громадського порядку ГУ НП у Запорізькій області, майор поліції Олександр Кривенко.

"Прайд сьогодні вперше проходить у Запоріжжі. Ми зібралися, щоб показати, що ЛГБТ-спільнота існує, але у неї немає багатьох прав. Торік в Україні було зафіксовано близько 550 правопорушень щодо ЛГБТ-спільноти на ґрунті ненависті, але в реальності, на думку правозахисників, порушень у сотні разів більше. Спільнота нічого особливого не просить, а вимагає лише рівних прав із гетеросексуальними людьми. Акція мирна. Ми просимо учасників не вступати з опонентами", - говорить учасник оргкомітету ЗапоріжжяПрайд-2020 Костянтин Андрєєв.

Масштабний марш за права / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

На площі також зібралися і противники подібних заходів. Вони вигукували образливі фрази, кидали яйця в бік поліції. За попередніми підрахунками правоохоронців, у марші за рівність взяли участь близько 500 осіб із Харкова, Львова, Києва, Одеси. Противників було вдвічі менше.

Після завершення акції поліція витіснила радикалів з площі. У цей момент і було затримано трьох чоловіків. За словами озброєного чоловіка, він хотів вистрілити в учасників, бо ненавидить людей з нетрадиційною орієнтацією.

У результаті акції постраждалих немає.

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Як повідомлялося, у Запоріжжі Прайд проводився вперше. Захід проходив у центрі міста, на площі Фестивальній. Напередодні, 19 вересня, по периметру площі встановили металеві огородження. До охорони громадського порядку було залучено 740 правоохоронців, із яких 240 військовослужбовців Нацгвардії. У поліції кажуть, що над підготовкою заходу працювали більше місяця. За дотриманням норм спостерігали представники Євросоюзу.