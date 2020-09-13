До прайду у Харкові долучились десятки авто

У Харкові відбулися акції ХарківПрайд та їх противників, грубих порушень громадського порядку під час заходів не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає Укрінформ.

Як розповіли у поліції, у межах проведення тижня ХарківПрайд 70 представників громадської організації «Харківське жіноче об’єднання «Сфера» на 22 автомобілях взяли участь в автопробігу.

Водночас на майданчику біля ХДАТОБу та на майдані Конституції громадські організації «Правий сектор» та «Спортивний корпус» провели мирну акцію «Традиційна родина – сильна країна».

Окрім цього, біля пам’ятника Незалежності на майдані Конституції відбулась акція громадської організації «Традиція і порядок».

За словами начальника Управління превентивної діяльності Сергія Бірбасова, в масових заходах на території Харкова взяли участь близько 100 громадян.

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Охорону публічного порядку та безпеки в центральній частині міста забезпечували працівники поліції, патрульні поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії. Грубих порушень громадського порядку під час заходів не зафіксовано.

Фото: hk.npu.gov.ua