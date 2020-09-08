В офісі KharkivPride знову побили вікна

У Харкові невідомі побили вікна та залишили написи фасад будівлі, де розташований KharkivPride.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляється на сторінці поліції Харківщини у Фейсбуці.

«Невідомі побили вікна в офісі по провулку Подільському. Відповідне звернення надійшло до Основ’янського відділу поліції 7 вересня близько 14:00. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції. На даний час проводиться перевірка за даним фактом та з’ясовуються усі обставини події», - йдеться у повідомленні.

Водночас фотографії з місця події з’явилися на сторінках організації «Фрайкор». Зокрема, в дописі в Телеграмі говориться, що це «невідомі захисники Конституції прислали фото наслідків нічного вітру, який сьогодні сильно потріпав місцевий розсадник збочень».

У Харків Прайді зазначають, що це вже третій подібний напад за останній тиждень. Все відбувається уночі, тож ніхто не постраждав.

В Основ’янському відділі поліції кореспонденту Укрінформу повідомили, що в превентивних цілях скоригували маршрути патрулювання, наблизивши їх до офісу Харків Прайду. За фактами попередніх нападів кримінальні провадження не відкривалися, інформація про них реєструвалася в Журналі обліку подій. За фактом останніх подій поки також проводиться перевірка.