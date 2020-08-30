В Одесі під час сутичок на "Марші рівності" постраждали двоє поліцейських
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
"Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями. В результаті неправомірних дій молодиків до медичного закладу доправили двох поліцейських", - розповіли у правоохоронному відомстві.
Зазначається, що до Приморського відділу поліції Одеси доправлено шістнадцятьох порушників громадського порядку. Зараз у них беруть пояснення. Щодо порушників будуть складені протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу, додали у поліції.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, на Приморському бульварі проходив фестиваль «Одеса-Прайд-2020». Правопорядок забезпечували працівники поліції.
Коли прийшли активісти організації «Традиція і порядок» і стали нецензурно висловлюватися щодо учасників "Маршу рівності", виникли сутички. Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ.
Фото: Нацполіції