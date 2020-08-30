В Одесі під час сутичок на "Марші рівності" постраждали двоє поліцейських

В Одесі під час акції на підтримку квір-культури сталися сутички між її учасниками та групою їхніх противників, унаслідок чого постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

"Під час акції на підтримку квір-культури група їхніх противників у натовпі розпилила газ та закидала людей яйцями. В результаті неправомірних дій молодиків до медичного закладу доправили двох поліцейських", - розповіли у правоохоронному відомстві.

Зазначається, що до Приморського відділу поліції Одеси доправлено шістнадцятьох порушників громадського порядку. Зараз у них беруть пояснення. Щодо порушників будуть складені протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу, додали у поліції.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на Приморському бульварі проходив фестиваль «Одеса-Прайд-2020». Правопорядок забезпечували працівники поліції.

Коли прийшли активісти організації «Традиція і порядок» і стали нецензурно висловлюватися щодо учасників "Маршу рівності", виникли сутички. Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ.

Фото: Нацполіції