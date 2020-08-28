Марш захисників, прапор-гігант і кавуни в зоопарку

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Сергій Гудак

Україна розпочала тиждень святкуванням 29-ї річниці незалежності. Закарпаття традиційно першим на світанку привітало державу "Молитвою за Україну" у виконанні місцевого народного хору.

Фото: Павло Багмут

А вже вдень головні святкування Дня Незалежності зібрали попри карантин десятки тисяч людей у центрі столиці.

Фото: Володимир Тарасов

Головною подією став Марш захисників – хода в центрі Києва, альтернатива офіційній програмі святкувань. Її другий рік поспіль провели ветеранські організації України.

Фото: Володимир Тарасов

Першими в колонах йшли родини загиблих українських військових та героїв Небесної сотні, а також поранені воїни та учасники Революції гідності.

Фото: Геннадій Мінченко

Офіційна ж програма святкування Дня Незалежності цьогоріч відбулася на Софійській площі. Після промови Президента Володимира Зеленського та церемонії вручення державних нагород пролунало попурі з україно- та російськомовних пісень різних років у виконанні відомих українських артистів.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

У Харкові ж близько тисячі людей узяли участь у "Марші незалежності". Колона пройшла центром міста. Ходу очолювали барабанщики та учасники бойових дій на Донбасі, які несли транспарант "Ні капітуляції". Майоріли державні прапори, червоно-чорні стяги, знамена з символікою партій і громадських організацій. Багато учасників ходи були у вишиванках, люди прийшли з дітьми. Скандуючи "Слава Україні - героям слава!", "Одна-єдина соборна Україна", "Ні капітуляції!" та інші гасла, колона дійшла до пам'ятника Шевченку, де розпочався мітинг.

Фото: Геннадій Мінченко

А напередодні святкування річниці незалежності українці відзначили День Державного Прапора. У столиці на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні" з цієї нагоди підняли найбільший український стяг. Довжина флагштока прапора становить майже 90 метрів, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Найбільший прапор України підняли військові. Після чого національний гімн заспівала Джамала.

Фото: Юлій Зозуля

Тим часом одесити до свята розгорнули 29-метровий державний прапор на Потьомкінських сходах.

Фото: Олена Худякова

У п’ятницю, 28 серпня, під посольство РФ у Києві на акцію "Час не лікує" вийшли близько 100 матерів, дружин та дітей українських військових, які загинули внаслідок російської агресії на Донбасі.

Жінки та діти тримали в руках портрети чоловіків та батьків, а також плакати "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". До воріт посольства країни-агресора представники родин загиблих прикріпили старі кросівки зі слідами "крові", а також пожовклі соняшники – як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.

Фото: Юлій Зозуля

У середу, 26 серпня, напівзатонулий біля пляжу Одеси танкер Delfi нарешті вдалося поставити на рівний кіль. Після обстеження правого борту судна фахівці ТОВ "Краншип" готуються до робіт з герметизації.

Фото: Геннадій Мінченко

Під керівництвом нового тренера – Мірчі Луческу – київське "Динамо" перемогло колишніх підопічних Містера – донецький "Шахтар" – у матчі за Суперкубок України з рахунком 3:1.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Юлія Овсяннікова

Показовий виступ підрозділу Національної гвардії України під час церемонії підняття Державного прапора біля Верховної Ради.

Фото: Юлія Овсяннікова

Прапор-мандрівник, який об’їхав 23 міста України, під час акції "Прапор єдності" на Майдані Незалежності в Києві.

Фото: Євген Котенко

Учасники Маршу захисників до Дня Незалежності України в Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Учасниця акції з вимогами звільнити підозрюваних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета біля будівлі Офісу Президента України.

Фото: Олена Худякова

Соняшник під час акції "Час не лікує", присвяченої українським військовослужбовцям, загиблим в Дебальцевому та Іловайську, під посольством РФ у Києві.

Фото: Євген Котенко

Церемонія відкриття зірок на честь спортсменів Ганни Різатдінової, Наталії Добринської, Анжеліки Терлюги та Ігоря Цвєтова на "Площі зірок" у Києві.

Фото: Сергій Гудак

Учасники велозаїзду Big City Ride в Ужгороді.

Фото: Геннадій Мінченко

Ігровий момент матчу за Суперкубок України між донецьким ФК "Шахтар" та київським ФК "Динамо", що завершився перемогою столичної команди з рахунком 3:1, в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Народні депутати України під час позачергового засідання Верховної Ради IX скликання.

Фото: Юрій Рильчук

Ікона під час урочистостей з нагоди святкування 29-ї річниці незалежності України в Івано-Франківську.

Фото: Олександр Лапін

Літня жінка йде вулицею Вінниці під час зливи.

Фото: Дмитро Смольєнко

Жінки в Азовському морі на Арабатській стрілці на Херсонщині.

Фото: Дмитро Смольєнко

Кайтсерфер на Арабатській стрілці на Херсонщині.

Фото: Олена Худякова

Копія скульптури з Центру сучасного мистецтва "Ізоляція" у Донецьку, встановлена на території проведення церемонії відкриття 49-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Фонтан на майдані Свободи, що запрацював після реконструкції, у Харкові.

Фото: Олена Худякова

Слон їсть кавун під час "Кавунового тижня для мешканців КиївЗоо".

Фото: Дмитро Смольєнко

Мала біла чапля, або чепура мала (Egretta garzetta) полює на мілководді Арабатської стрілки на Херсонщині.

Фото: Юрій Рильчук

Каштан квітне в Івано-Франківську.

Фото: Юрій Рильчук

Ліжники та рушники сушаться в селі Вороненко на Івано-Франківщині.